Звільнено з посади очільника департаменту транспортної інфраструктури Києва (документ)
- Сьогодні, 11:07
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Сергій Майзель
Кличко задовольнив заяву Майзеля
Мер Києва Віталій Кличко 25 квітня підписав розпорядження про звільнення керівника департаменту транспортної інфраструктури Сергія Майзеля.
Як зазначається у розпорядженні директора департаменту Майзеля звільнено за власним бажанням.
«Майзеля Сергія Петровича звільнити з посади директора департаменту транспортної інфраструктури за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні.
Також, Кличко визначив наступника, який буде виконувати тимчасово обо'язки керівника відповідного департаменту. Сергія Майзеля поки що замінить Іван Шпильовий.
Сергій Майзель обіймав посаду з квітня 2016-го. Раніше він був директором Київпастрансу.