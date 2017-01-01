Звільнено з посади очільника департаменту транспортної інфраструктури Києва (документ)

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Сергій Майзель

Кличко задовольнив заяву Майзеля

Мер Києва Віталій Кличко 25 квітня підписав розпорядження про звільнення керівника департаменту транспортної інфраструктури Сергія Майзеля.

Як зазначається у розпорядженні директора департаменту Майзеля звільнено за власним бажанням.

«Майзеля Сергія Петровича звільнити з посади директора департаменту транспортної інфраструктури за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні.

Також, Кличко визначив наступника, який буде виконувати тимчасово обо'язки керівника відповідного департаменту. Сергія Майзеля поки що замінить Іван Шпильовий.

Сергій Майзель обіймав посаду з квітня 2016-го. Раніше він був директором Київпастрансу.



