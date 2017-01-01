Як столичні комунальники відмивають від фарби пам'ятник Володимиру Великому (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв

Комунальники очищують пам'ятник від фарби, якою його облили вандали

У Києві, на нижній терасі Володимирської гірки, столичні комунальники розпочали очищувати від фарби пам'ятник Володимиру Великому.

Нагадаємо, як повідомляла 18 березня співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон, невідомі облили пам'ятник червоною фарбою.

«Червоною фарбою у Києві облили не лише пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому. Що в головах тих, хто «воює» з памятниками, важко усвідомити», – написала Халімон у Facebook.

А от так зараз виглядає процес приведення до ладу історичної пам'ятки.