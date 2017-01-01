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    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)

    • Сьогодні, 08:09
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    Біля посольства Білорусі в Україні відбувся мітинг на підтримку білоруської опозиції режиму президента Олександра Лукашенка

    Акція на підтримку репресованих білоруських активістів, що проходила у Києві біля посольства Республіки Білорусь, зібрала більше 100 учасників. Про це повідомляє Еспресо ТВ.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

    За інформацією видання tut.by, на Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.

    Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

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    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Як в столиці України підтримали білоруську опозицію (фото)
    Фото: Facebook Lesya Kharchenko, Anya Hrytsenko, Maryna Bardina

    У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

    У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

    В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих напередодні протестувальників.

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