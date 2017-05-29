Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)

Станіслав Груздєв



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Прорив теплотраси на Голосіївському проспекті у Києві

У Голосіївському районі столиці «вибухнула» труба

Сьогодні, 29 травня, в Голосіївському районі столиці сталася надзвичайна подія.

Під час гідровипробування на Голосіївському проспекті, 27 не витримала труба діаметром 800 мм. Стовп гарячої води здійнявся до 7-го поверху

Мешканка постраждалого будинку Ольга Гресько розповіла, що у них аварії трапляються кожного року. Вона проживає в цьому будинку 10 років.

«Почули з консьєржем гул… Згодом побачили, як стовп води підняв бетон і асфальт на декілька метрів», - розповіла вона.

Також, свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух.

«Вибігли на вулицю, побачили стовп води», – розповіла Тетяна Малиш, власниця однієї з постраждалих машин. У цей час вона перебувала поруч у салоні краси.

У киян, які побували на місці аварії, склалося враження, що тут відбувалися бойові дії. Автівки, припарковані у дворі будинку, були розбиті, бетонні плити лежали у салонах автівок. Вікна квартир і офісів розбиті вщент.

Представник «Тепломереж» пообіцяв, що збитки постраждалим під час гідровипробувань будуть відшкодовані.