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    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 20:00
    • Розсилка
    Прорив теплотраси на Голосіївському проспекті у Києві
    Прорив теплотраси на Голосіївському проспекті у Києві

    У Голосіївському районі столиці «вибухнула» труба

    Сьогодні, 29 травня, в Голосіївському районі столиці сталася надзвичайна подія.

    Під час гідровипробування на Голосіївському проспекті, 27 не витримала труба діаметром 800 мм. Стовп гарячої води здійнявся до 7-го поверху

    Мешканка постраждалого будинку Ольга Гресько розповіла, що у них аварії трапляються кожного року. Вона проживає в цьому будинку 10 років.

    «Почули з консьєржем гул… Згодом побачили, як стовп води підняв бетон і асфальт на декілька метрів», - розповіла вона.

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    Також, свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух. 

    «Вибігли на вулицю, побачили стовп води», – розповіла Тетяна Малиш, власниця однієї з постраждалих машин. У цей час вона перебувала поруч у салоні краси. 

    У киян, які побували на місці аварії, склалося враження, що тут відбувалися бойові дії. Автівки, припарковані у дворі будинку, були розбиті, бетонні плити лежали у салонах автівок. Вікна квартир і офісів розбиті вщент.

    Представник «Тепломереж» пообіцяв, що збитки постраждалим під час гідровипробувань будуть відшкодовані.

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    Голосіївський проспект, 27
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Розбиті вікна на шостому поверсі
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Представник Тепломереж
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Гаряча вода текла вниз двору, де були припарковані ще близька десяти автівок
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Голова Голосіївської РДА Наталія Бондар дивиться на наслідки аварії
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Голова Голосіївського району Наталія Бондар
    Власники автомобілів почали прибирання
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)
    Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)

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