Прорив труби у Києві. Поради юриста, з кого вимагати відшкодування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком

У «Київенерго» заспокоюють, що не варто панікувати, оскільки всі збитки будуть компенсовані.

29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, в результаті чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

Аварія трапилася в результаті розриву труби і виходу води на поверхню.

У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало переживати не варто і всі збитки постраждалим будуть компенсовані «в установленому законодавством порядку».

Юрист Юрій Білоконь розповів, що робити і куди звертатися українцям у такому випадку, як відшкодувати збиток і хто за це відповідає.

Куди бігти та у кого вимагати компенсації за пошкоджене майно?

Виходячи з повідомлення, яке надало «Київенерго», саме вони є відповідальними за постачання по цим трубам гарячої води і вони взяли вже на себе відповідальність за ту шкоду, яка була заподіяна майну громадян. Йдеться про автомобілі та про пошкодження житлового фонду. Тому у цьому випадку, постраждалим громадянам, власникам пошкодженого майна необхідно звертатися до ПАТ «Київенерго», як до організації, яка надає певні послуги, як з постачання води, до експлуатації цієї мережі труб.

Тобто на «Київводоканал» не треба писати відповідні заяви та запити щодо компенсації ?

Ні, тільки до «Київенерго» та посилатися на їхнє повідомлення. Цим повідомленням вони стали відповідальними за експлуатацію цих труб. Вони є відповідальними за цю аварію та заподіяння цим шкоди громадянам.

Вони додали, що все буде компенсовано «в установленому законодавством порядку». Є якісь норми, скільки це триватиме і як взагалі ця процедура відбувається?

Чинне законодавство України не містить саме таких випадків, є певні норми загального характеру, які регулюють питання відшкодування. В принципі відшкодування особами, які заподіяли таку шкоду за наявності своєї вини. Тому, ця формула визначає лише те, що такі громадяни та власники майна, яке було пошкоджено мають звернутись до ПАТ «Київенерго» з визначенням суми вартості шкоди, яка була їм заподіяна.

До цього, громадяни мають пройти спеціальну експертизу, аби з'ясувати на яку суму їм було завдано шкоди?

Ні, не обов'язково, вони мають визначити самі суму шкоди, яка була їм заподіяна. Вони можуть зробити це самостійно. І лише в тому випадку, якщо ПАТ «Київенерго» не погодиться з цим розміром відшкодування, або не буде досягнута щодо порядку виплати цієї суми, то громадяни будуть змушені звертатися до суду. Тоді, якщо відповідач буде заперечувати проти того розміру шкоди, який буде зазначений в позовній заяві то вже тоді, скоріше за все, буде призначена спеціальна експертиза судом. І тільки тоді вона матиме значення для суду.

Є якісь обмеження часу, коли варто звернутися з заявою про відшкодування і не пізніше цього терміну?

Таких норм немає, проте є загальні норми про період подання позову – це три роки. Протягом трьох років людина може звернутися до суду з позивною заявою.

Це не вперше така аварія у Києві та Україні, багато постраждалих розповідали, що в результаті їм знижували суму відшкодування та виплачували менше коштів, ніж це насправді було. Що у такому випадку робити?

Я не виключаю того, що «Київенерго» не буде погоджуватися з сумою компенсації. Знову ж таки, якщо не буде узгоджена сума компенсації необхідно звертатися до суду, але якщо і одна та інша сторони заперечують суму виплати, то суд сам не зможе з'ясувати розмір компенсації, у такому випадку і призначається експертиза. Вже відповідно до висновків експертів суд буде приймати рішення, але я не можу ставити під сумнів висновки експертів. Оскільки, експерт несе відповідальність за ті висновки, які викладені в оцінці.

Що стосується страхових випадків, якщо авто застраховане, то в принципі через суд нічого не з'ясовується? Необхідно одразу йти до страхової та там вимагати компенсації, а не у «Київенерго»?

Запитання непросте, перш за все треба детально вивчати умови договору та всі виключення, оскільки дуже багато компаній вводять цілий список виключень, які не підпадають під страховий випадок. Знову ж таки, залежить від виду страховки – це і КАСКО, і там є список випадків, коли шкода заподіяна діями третіх осіб, і це треба вивчати більш детально. Також може виникнути спір щодо розміру компенсації, тому що організація буде оцінювати все самостійно і така справа також може дійти до суду. Проте, в будь-якому випадку, якщо, за якихось причин, страхова не відшкодує суму збитків на підставі договору, або якщо буде встановлено, що це не страховий випадок, то у потерпілого завжди є право звернутися до суду безпосередньо до заподіючого шкоди.

Є інформація, що комунальні підприємства іноді не турбуються про виплату компенсації, наприклад, якщо авто було припарковане у забороненому місці, що суперечить ПДД. Взагалі можлива така ситуація?

Я, як юрист, повністю не згодний з такою позицією, тому що немає ніякого зв'язку, а саме між порушенням дорожнього руху та заподіянню такої шкоди. За порушення ПДД водій може сплатити штраф і таке інше, але якщо ми говоримо про те, чи звільняє це від відповідальності, то напевно, що ні. Немає тут причинно-наслідкового зв'язку.

Є ще така позиція, що за все, що відбувається у Києві відповідальність несе Київська міська державна адміністрація, а всі комунальні органи підпорядковуються саме їй. Є сенс писати звернення і до КМДА?

Можливо, що КМДА несе відповідальність за стан речей у столиці, тому що, це є орган виконавчої влади, але якщо говорити саме про те, а хто ж буде відшкодовувати, то необхідно сказати, що як і «Київводоканал» так і ПАТ «Київенерго» – є самостійними юридичними особами ще й здається приватною часткою власності, яка переважає над комунальною. І вони вже самостійно несуть відповідальність за ті дії, які вчиняють. Вони є самостійними суб'єктами.

Джерело: ТСН