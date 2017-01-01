Реконструкція Шулявського моста: за роботу взялися китайці

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Цього тижня планують обрати найкращий проект нового шляхопроводу

Днями киянам обіцяють показати остаточний проект нової розв'язки Шулявського шляхопроводу. Затвердити його міська влада планує на містобудівній нараді, яка відбудеться цього тижня.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина тротуарної консолі площею 52 кв. м. Тоді дивом ніхто не постраждав. Конструкцію зміцнили металевим каркасом, а прольоти загородили бетонними відбійниками, щоб під мостом не паркували авто.

За тиждень після НП у департаменті містобудування та архітектури КМДА показали сім варіантів проектів реконструкції, з яких вибрали три найоптимальніших: нова дворівнева розв'язка, трирівнева з кільцем та розв'язка-«конюшина» з демонтажем частини заводу «Більшовик», розроблена у 2008 році.

Один з варіантів. Китайці запропонували трирівневу розв'язку з розворотами на другому рівні

З переходами і паркінгом

У кінці березня в департаменті містобудування було представлено ще один проект реконструкції Шулявського шляхопроводу, розроблений проектувальниками з Китаю. Вони також запропонували трирівневу розв'язку: підземний рівень (по проспекту Перемоги), другий рівень з пішохідними переходами (за проектом їх вісім), з розворотами для транспорту і паркуванням під естакадою. Третій надземний рівень на дві смуги в кожному напрямку, що з'єднує вул. Довженка та Гетьмана.

Таким чином, чотири варіанти проекту, включаючи китайський, було відправлено на доопрацювання і прорахунки. Однак незабаром запропонований азіатський проект з розгляду зняли.

Новий варіант

«Головархітектура протокольно заборонила розглядати варіанти зі світлофорним регулюванням, тому китайський варіант зняли. Зараз фахівці з Китаю запропонували новий проект: дворівневу розв'язку з двома петлями розворотів по просп. Перемоги – в районі вулиці Виборзької. Цей проект не вимагає будівництва тунелю, на відміну від трирівневої розв'язки, і може бути реалізований без ускладнень існуючого трафіку – спочатку буде побудовано петлі, а потім поетапно розберуть старий шляхопровід», – розповів «Сегодня» головний спеціаліст департаменту транспортної архітектури КМДА Віктор Петрук.

За його словами, нова китайська розв'язка перевершує інші запропоновані проекти пропускною здатністю – понад 19 тисяч авто вранці. Наприклад, запропонована трирівнева кільцева розв'язка зможе пропускати вранці понад 18 тисяч авто. «Але трирівнева розв'язка, на відміну від китайського проекту, значно економить час проїзду. У китайській розв'язці, щоб виконати лівий поворот на Чоколівці, потрібно доїхати майже до НАУ, а це зайвий кілометраж», – пояснює Петрук.

За проектом для пішоходів відвели одразу вісім наземних переходів

Коли реалізується

За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, перед розробниками в техзавданні було визначено основні пріоритети – темпи будівництва, пропускна здатність і вартість реконструкції. «Ми повинні реалізувати реальний проект швидкими темпами», – заявив Спасибко. Почати будівництво розв'язки на Шулявці міська влада плануює наприкінці цього року.

Джерело: Сегодня