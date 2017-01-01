Як кияни заробляють на «Євробаченні»

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Батьківщина-мати

Туристам пропонують квартири за 7 тис. грн і в'язані намиста

Заповзятливі кияни заробляють на «Євробаченні». На сайті безкоштовних оголошень можна знайти десятки пропозицій, починаючи від здачі в оренду квартир поруч із МВЦ і закінчуючи саморобними сувенірами з логотипом конкурсу. За даними КМДА, до столиці вже приїхало 8 тис. інтуристів, а до фіналу конкурсу очікується ще 12 тис. гостей.

Ціни на добову оренду житла поруч з МВЦ стартують від 500 грн і досягають кількох тисяч, а в оголошеннях зазначено, що здаються квартири саме на час «Євробачення», до 13 травня. Клієнтів заманюють наявністю телевізора, інтернету, праски, фена і близькістю до метро «Лівобережна»; наявністю супермаркетів, пабів і ресторанів. Деякі пропонують і ліжко-місця. За кімнату з двома розкладними диванами по вул. Воскресенській (метро «Дарниця») просять 800 грн за добу. Чимало пропозицій і в інших районах. Так, трикімнатну квартиру на Печерську можна орендувати за 2,6 тис. грн на добу, а двокімнатну поруч із НАУ – за 7 тис. грн (!), щоправда, спати доведеться на двох'ярусному ліжку.

Експерт з нерухомості Віктор Несін упевнений, що підвищення цін розраховане на інтуристів, для яких не проблема заплатити за житло 1-1,5 тис. грн на добу. «Все залежить від апетитів орендодавця. Заробити на здачі оренди не вийде у тих, хто від жадібності збільшив ціни на житло в 10 разів. Наприклад, до «Євробачення» квартира коштувала 300 гривень на добу, а на час конкурсу ціну підвищили на 1,5-2 тис. грн. Таке житло простоюватиме», – говорить Несін і додає, що більшість гостей віддасть перевагу готелю. «Це комфортніше, з прибиранням, сніданками та безпекою», – пояснює експерт.

На пам'ять про пісенний конкурс пропонують в інтернеті сувеніри: мило ручної роботи з логотипом за 45 грн, монету номіналом у 5 грн за 250 грн, футболки та сумки (від 70 до 200 грн). Є продукція хендмейд і спеціально для дам – в'язані намиста з чорно-червоним орнаментом за 200 грн і сережки в тон за 150 грн.

Є в Києві і незадоволені проведенням «Євробачення» у МВЦ. «Перекрили вхід до супермаркету з боку Слобідки. Потрапити до нього можна лише з Броварського проспекту. Звичний похід до магазину за продуктами перетворюється на тортури», – нарікає киянка Міла Асси. Деякі їдуть через паркову зону.

А на Майдані вандали знищили квіткову клумбу і арт-інсталяцію з розмарину і м'яти на постаменті пам'ятника Леніну по бул. Шевченка.

Монумент у вишиванках

На честь «Євробачення» дещо змінився найвищий монумент столиці – Батьківщина-мати на території Музею історії України у Другій світовій війні. На неї «приміряли» одразу 14 вишиванок, але не звичайних, а лазерних! На тлі монумента створили 3D-проекцію автентичних українських костюмів, а на щиті засвітився герб України. Насолодитися шоу, яке вже встигло потрапити до Реєстру рекордів України, можна три дні, до 13 травня, на глядачів чекають з 21:00 до опівночі.

А з 12 по 14 травня в Києві відбудеться перший міжнародний фестиваль світла Kyiv Lights Festival, на якому покажуть масштабні світлові шоу. Відкриття відбудеться в п'ятницю о 21:00 на Поштовій площі: протягом трьох днів тут триватиме конкурс з 3D-мапінгу і віджеїнгу.

З 21:00 до 23:00 світлові інсталяції можна буде побачити на будівлях МЗС на Михайлівській площі, НБУ на Контрактовій, Андріївському узвозі, ЦУМі, річпорту і на Пішохідному мосту.

Джерело: Сегодня