До Авакова прийшли повії. Мітінг під стінами МВС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безпрецедентну акцію провели у Києві.

Подія, яку складно було б уявити ще 10 чи навіть 5 років тому, – на мітинг під стіни МВС вийшли повії, аби заявити про свої права! Жінки переконані, треба скасувати штрафи для повій.

Підтримали учасниць акції і правозахисники. Утім, ідею скасувати покарання для повій, підтримують далеко не всі.

Як серед звичайних українців, так і в експертному середовищі. Мовляв, декриміналізація проституції може призвести до поширення цього явища.





Джерело: Магнолія ТВ