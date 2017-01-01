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    До Авакова прийшли повії. Мітінг під стінами МВС

    • Сьогодні, 13:21
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    Безпрецедентну акцію провели у Києві.

    Подія, яку складно було б уявити ще 10 чи навіть 5 років тому, – на мітинг під стіни МВС вийшли повії, аби заявити про свої права! Жінки переконані, треба скасувати штрафи для повій.

    Підтримали учасниць акції і правозахисники. Утім, ідею скасувати покарання для повій, підтримують далеко не всі.

    Як серед звичайних українців, так і в експертному середовищі. Мовляв, декриміналізація проституції може призвести до поширення цього явища.

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    Джерело: Магнолія ТВ

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