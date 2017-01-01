Київські фонтани з висоти пташиного польоту. Неймовірне відео

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Столичні фонтани

Приголомшливу атмосферу створює поєднання музики, світла і води

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, відновили роботу фонтанів, а також обладнали площу світло-музичним обладнанням. Тепер вода, світло і музика створюють приголомшливу атмосферу.

Комплекс фонтанів складається з 6-ти малих та одного великого у формі півкола. Для підсвітки задіяли понад 600 світодіодних світильників. Швидкість струменю близько 110 км/год, його реактивна сила 200 кг. Для безпеки та уникнення пошкоджень біля водограю встановили 10 камер відеоспостереження.

В мережі з'явилось відео, на якому можна побачити оновлені столичні фонтани з висоти пташиного польоту.