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    Київські фонтани з висоти пташиного польоту. Неймовірне відео

    • Сьогодні, 07:46
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    Столичні фонтани
    Столичні фонтани

    Приголомшливу атмосферу створює поєднання музики, світла і води

    У центрі Києва, на Майдані Незалежності, відновили роботу фонтанів, а також обладнали площу світло-музичним обладнанням. Тепер вода, світло і музика створюють приголомшливу атмосферу.

    Комплекс фонтанів складається з 6-ти малих та одного великого у формі півкола. Для підсвітки задіяли понад 600 світодіодних світильників. Швидкість струменю близько 110 км/год, його реактивна сила 200 кг. Для безпеки та уникнення пошкоджень біля водограю встановили 10 камер відеоспостереження.

    В мережі з'явилось відео, на якому можна побачити оновлені столичні фонтани з висоти пташиного польоту.

    Київ вода музика
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