Кличко показав, що у нього ще є порох в порохівницях

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Мер Києва Віталій Кличко передав естафету #22PushupChallenge брату Володимиру, щоби розповсюдити флешмоб на підтримку українських воїнів за кордоном

«Я отримав естафету від патрульної поліції Києва. І сьогодні приєднуюся до флешмобу #22PushupChallenge: 22 віджимання, щоб підтримати українських воїнів, які повернулися з зони АТО, - зазначив Віталій Кличко. – Я переконаний, що кожен українець повинен бути сильним і здоровим, щоб захистити себе, свою родину, свою країну!» – наголосив мер Києва.

Віджавшись на ганку перед КМДА 22 рази, Київський міський голова передав естафету #22PushupChallenge своєму брату Володимиру, щоби розповсюдити акцію на підтримку українських воїнів і за межами України.

«Я передаю цю естафету своєму брату Володимиру, який зможе розповсюдити цю акцію не тільки в Україні, але й за її межами. Ми повинні залучати якомога більше людей, щоби підтримати нашу країну і наших воїнів», - підкреслив Віталій Кличко.