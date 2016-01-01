Магічне місце у Театрі Франка, яке допомагає акторам

Станіслав Груздєв



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У головному театрі країни є джерело

«Якщо випити з джерела, буде вдала акторська кар'єра», – розповідає народний артист України Анатолій Гнатюк.





Ручай схований у Національному академічному театрі імені Івана Франка під сценою.





Гнатюк запевняє, що куштував воду з джерела. «Я пив – і все здійснюється», – переконує популярний актор.

Будівлю було зведено на території озера, яке попередньо було засипано. Але підземне джерело, яке колись наповнювало озеро водою, і тепер є за лаштунками театру, під сценою. І досі актори п'ють цю воду і вірять у її незвичайні властивості.