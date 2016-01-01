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    Магічне місце у Театрі Франка, яке допомагає акторам

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 20:28
    • Розсилка

    У головному театрі країни є джерело

    «Якщо випити з джерела, буде вдала акторська кар'єра», – розповідає народний артист України Анатолій Гнатюк.

    Ручай схований у Національному академічному театрі імені Івана Франка під сценою.

    Гнатюк запевняє, що куштував воду з джерела. «Я пив – і все здійснюється», – переконує популярний актор. 
    Будівлю було зведено на території озера, яке попередньо було засипано. Але підземне джерело, яке колись наповнювало озеро водою, і тепер є за лаштунками театру, під сценою. І досі актори п'ють цю воду і вірять у її незвичайні властивості.
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