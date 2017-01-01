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    Масштабна ДТП на Бориспільській трасі. Опубліковано відео

    • Вчора, 23:35
    • Розсилка
    Масштабна ДТП на Бориспільській трасі
    Масштабна ДТП на Бориспільській трасі

    На Бориспільській трасі зіштовхнулись 5 автомобілів - позашляховик та 4 легковики. Водій однієї автівки з місця пригоди втік.

    ДТП сталася на Бориспільській трасі, неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку міста Бориспіль.

    Автомобілі було серйозно пошкоджено. Розбиті п'ять транспортних засобів. Постраждав водій «Шевроле Авео».


    Нагадаємо, що раніше повідомлялось про ДТП на Київщині.

    Джерело: dtp.kiev.uа

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