Майдан очима британського фотографа

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У Києві відкрилася виставка світлин британського фотографа Джо О’Браєна, які він зробив під час активної фази протистоянь на Євромайдані.

За його словами, він приїхав у Київ на початку лютого 2014-го року, тоді в центрі столиці вже загинули перші активісти Майдану.

«Я не знав, якою буде моя реакція, бо це був перший раз, коли я побачив чию-небудь смерть. Це було схоже на якусь дуже незвичну фізичну реакцію організму, яку я не відчував ніколи раніше. У мене було постійне відчуття, що я хочу плакати, але це був досвід, якого я не мав ніколи раніше. Мені було дуже складно робити ці фотографії», — сказав у коментарі Громадському О’Браєн.

На виставці у Національному музеї історії України представлені 40 фотографій з подій Євромайдану. Три світлини отримали приз глядацьких симпатій на Лондонському фотофестивалі (London Photo Festival) 2016 року.





Джерело: Громадське