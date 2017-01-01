На Подолі склади палали: подробиці пожежі у Києві
- Сьогодні, 22:00
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Пожежа на Подолі
Пожежа на суднобудівному заводі.
Сьогодні удень в центрі столиці сталася пожежа, яку бачив майже увесь Київ. На Київському суднобудівному заводі палали склади.
За словами рятувальників вогонь охопив три тисячі квадратів. Зайнялося два металеві ангари з автохімією.
Надзвичайна подія за годину паралізувала рух Набережно-Луговій вулиці. Все через гідрант, який через проїжджу частину тягнули до заводу.
Близько шістнадцятої години пожежу ліквідували.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про масштабну пожежу на столичному Подолі.
Джерело: ТСН