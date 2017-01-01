На Подолі склади палали: подробиці пожежі у Києві

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Пожежа на Подолі

Пожежа на суднобудівному заводі.

Сьогодні удень в центрі столиці сталася пожежа, яку бачив майже увесь Київ. На Київському суднобудівному заводі палали склади.

За словами рятувальників вогонь охопив три тисячі квадратів. Зайнялося два металеві ангари з автохімією.

Надзвичайна подія за годину паралізувала рух Набережно-Луговій вулиці. Все через гідрант, який через проїжджу частину тягнули до заводу.

Близько шістнадцятої години пожежу ліквідували.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про масштабну пожежу на столичному Подолі.