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    На Подолі склади палали: подробиці пожежі у Києві

    • Сьогодні, 22:00
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    Пожежа на Подолі
    Пожежа на Подолі

    Пожежа на суднобудівному заводі.

    Сьогодні удень в центрі столиці сталася пожежа, яку бачив майже увесь Київ. На Київському суднобудівному заводі палали склади.

    За словами рятувальників вогонь охопив три тисячі квадратів. Зайнялося два металеві ангари з автохімією.

    Надзвичайна подія за годину паралізувала рух Набережно-Луговій вулиці. Все через гідрант, який через проїжджу частину тягнули до заводу.

    Близько шістнадцятої години пожежу ліквідували. 

    Нагадаємо, що раніше повідомлялося про масштабну пожежу на столичному Подолі.

    Джерело: ТСН
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