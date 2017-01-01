Переселенці в київському санаторії готують їжу на багатті
- Сьогодні, 06:22
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Переселенці, які мешкають на базі відпочинку в передмісті Києва, готують їсти на багатті у дворі: минулого тижня їм «відрізали» електроенергію.
У «Джерело» в курортному районі Пуща-Водиця людей поселили ще у 2014-му, але відтоді санаторій змінив кілька власників, останній з яких не має угоди з «Київенерго» – тому тепер компанія припинила подавати світло.
У приміщенні не тільки темно, а й холодно, тому що опалення у «Джерелі» немає вже два роки.
На момент, коли журналісти відвідали базу відпочинку, шестеро дітей там хворіли з високою температурою.
Люди кажуть, що їхню проблему не може вирішити жодна інстанція, тому що санаторій де-юре приватний, однак вони доводять, що його приватизували з порушеннями. На знак протесту мати трьох дітей навіть оголошувала голодування.
Загалом у «Джерелі» мешкають 183 вимушених переселенця, серед яких понад 60 дітей.
Джерело: Радіо Свобода