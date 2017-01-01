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    Переселенці в київському санаторії готують їжу на багатті

    • Сьогодні, 06:22
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    Переселенці, які мешкають на базі відпочинку в передмісті Києва, готують їсти на багатті у дворі: минулого тижня їм «відрізали» електроенергію.

    У «Джерело» в курортному районі Пуща-Водиця людей поселили ще у 2014-му, але відтоді санаторій змінив кілька власників, останній з яких не має угоди з «Київенерго» – тому тепер компанія припинила подавати світло.

    У приміщенні не тільки темно, а й холодно, тому що опалення у «Джерелі» немає вже два роки.

    На момент, коли журналісти відвідали базу відпочинку, шестеро дітей там хворіли з високою температурою.

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    Люди кажуть, що їхню проблему не може вирішити жодна інстанція, тому що санаторій де-юре приватний, однак вони доводять, що його приватизували з порушеннями. На знак протесту мати трьох дітей навіть оголошувала голодування.

    Загалом у «Джерелі» мешкають 183 вимушених переселенця, серед яких понад 60 дітей.

    Джерело: Радіо Свобода

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