Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів

Станіслав Груздєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Фацевич дає команду поліцейським: Відступити!

Оунівці вимагали відставки Авакова

Сьогодні, 11 травня, низка партій націоналістичного спрямування, зокрема ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, пікетували Міністерство внутрішніх справ України.

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», активісти вимагали жорстко покарати керівництво відомства, «яке допустило цинічне побиття, арешти й переслідування націоналістів, зокрема й ветеранів московсько-української війни», 9 травня.

Поліцейський спецназ щільним кордоном стояв на вході у будівлю МВС, щоб активісти, які пікетують будівлю, не змогли прорватися до приміщення.

Мітингувальники запросили заступника Голови Національної поліції Олександа Фацевича розповісти, чому поліція увірвалася 9 травня 2017 року в офіс Добровольчого руху ОУН. Під час пояснення, яке намагався дати Фацевич, один із мітингувальників плюнув йому в обличчя.

Поліцейські під командуванням начальника патрульної поліції Києва Юрія Зозулі почали відтісняти мітингувальників від будівлі МВС. Сам Зозуля особисто схопив мітингувальницю з плакатом «Авакова у відставку» і штовхнув у натовп.

Нагадаємо, 9 травня активісти із заблокованого поліцією офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників прокремлівської ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (так званий «Безсмертний полк»).

Після цього поліція затримала 24 активіста Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. 11 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк оприлюднив фото та відео, на якому зафіксовано чоловіка з гранатометом у вікні офісу Добровольчого руху ОУН на вул. Мазепи у Києві під час подій 9 травня.

Крім того, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.