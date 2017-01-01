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    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 17:43
    • Розсилка
    Олександр Фацевич дає команду поліцейським: Відступити!
    Олександр Фацевич дає команду поліцейським: Відступити!

    Оунівці вимагали відставки Авакова

    Сьогодні, 11 травня, низка партій націоналістичного спрямування, зокрема ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, пікетували Міністерство внутрішніх справ України.

    Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», активісти вимагали жорстко покарати керівництво відомства, «яке допустило цинічне побиття, арешти й переслідування націоналістів, зокрема й ветеранів московсько-української війни», 9 травня.

    Поліцейський спецназ щільним кордоном стояв на вході у будівлю МВС, щоб активісти, які пікетують будівлю, не змогли прорватися до приміщення.

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    Депутат Київради Юрій Сиротюк
    Речник МВС Артем Шевченко
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Депутат Київради Ігор Мірошниченко
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Юрій Сиротюк
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля
    Юрій Зозуля озброєний до зубів
    Активісти вимагали відставки Авакова
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Олександр Фацевич стримує поліцейських
    Артем Шевченко
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів
    Плювок спровокував масові заворушення під МВС. Відео зі скандального протесту націоналістів

    Мітингувальники запросили заступника Голови Національної поліції Олександа Фацевича розповісти, чому поліція увірвалася 9 травня 2017 року в офіс Добровольчого руху ОУН. Під час пояснення, яке намагався дати Фацевич, один із мітингувальників плюнув йому в обличчя.

    Поліцейські під командуванням начальника патрульної поліції Києва Юрія Зозулі почали відтісняти мітингувальників від будівлі МВС. Сам Зозуля особисто схопив мітингувальницю з плакатом «Авакова у відставку» і штовхнув у натовп.

    Нагадаємо, 9 травня активісти із заблокованого поліцією офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників прокремлівської ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (так званий «Безсмертний полк»).

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    Після цього поліція затримала 24 активіста Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. 11 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.

    Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк оприлюднив фото та відео, на якому зафіксовано чоловіка з гранатометом у вікні офісу Добровольчого руху ОУН на вул. Мазепи у Києві під час подій 9 травня. 

    Крім того, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів.

    Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

    Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.

     

     

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