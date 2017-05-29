Прорив труби в Голосієво, Опубліковано момент «вибуху» труби

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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Прорив труби в Голосіївському районі

Під час гідровипробувань не витримала 800 мм труба

Внаслідок потужного вибуху підземної труби у Києві ушкоджені машини та будівлі. Очевидці розповідають про фонтан води, який сягав сьомого поверху.

Утворилося величезне провалля на 20-30 метрів.

Трубу прорвало на 80 сантиметрів. У Київенерго просять постраждалих звертатися до них по компенсацію.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

Джерело: ТСН