Прорив труби в Голосієво, Опубліковано момент «вибуху» труби
- Сьогодні, 19:37
-
Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв / Главком
Прорив труби в Голосіївському районі
Під час гідровипробувань не витримала 800 мм труба
Внаслідок потужного вибуху підземної труби у Києві ушкоджені машини та будівлі. Очевидці розповідають про фонтан води, який сягав сьомого поверху.
Утворилося величезне провалля на 20-30 метрів.
Трубу прорвало на 80 сантиметрів. У Київенерго просять постраждалих звертатися до них по компенсацію.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.
Джерело: ТСН