  1. Головна
  2. Київ
  3. Відео
    Відео

    Прорив труби в Голосієво, Опубліковано момент «вибуху» труби

    • Сьогодні, 19:37
    • Розсилка
    Прорив труби в Голосіївському районі
    Фото: Станіслав Груздєв / Главком
    Прорив труби в Голосіївському районі

    Під час гідровипробувань не витримала 800 мм труба

    Внаслідок потужного вибуху підземної труби у Києві ушкоджені машини та будівлі. Очевидці розповідають про фонтан води, який сягав сьомого поверху.

    Утворилося величезне провалля на 20-30 метрів.

    Трубу прорвало на 80 сантиметрів. У Київенерго просять постраждалих звертатися до них по компенсацію. 

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    ЖКГ Київенерго машини фонтан рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ