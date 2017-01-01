У центрі Києва пройшов поліцейський флешмоб

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Поліцейський флешмоб

В парку імені Тараса Шевченка відбувся флешмоб, спрямований на привернення уваги громадськості до безпеки дорожнього руху

Захід, який стартував 20 березня в місті Миколаїв, завершилося 40-хвилинним шоу в парку Шевченка, навпроти червоного корпусу КНУ.

Всеукраїнський флешмоб був ініційований превентивним Управління ГУ Нацполіція України.

Під час флешмобу поліцейські продемонстрували їзду на велосипедах (велопатруль), юні правоохоронці порадували запальним танцем. Школярям, яких було чимало серед гостей флешмобу, поліцейські подарували пізнавальні книжки на тему безпеки дорожнього руху у віршованій формі.

Джерело: Город Киев