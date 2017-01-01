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    У центрі Києві вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні

    • Сьогодні, 16:43
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    На вулиці Грушевського сьогодні вшановують пам’ять перших жертв протистоянь під час Революції Гідності.

    Близько 6-ї ранку 22 січня 2014-го поблизу стадіону «Динамо», від кульового поранення загинув 20-річний Сергій Нігоян. А вже за кілька годин після смерті Нігояна – постріл обірвав життя білоруса Михайла Жизнєвського. 25-річному чоловікові влучили в серце.

    Під час протистоянь на Грушевського кульового поранення зазнав й ще один активіст – Роман Сеник. 45-річний чоловік помер у лікарні за два дні.


    Джерело: 5 канал

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