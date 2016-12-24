У Києві відкрили дошку пам'яті В'ячеслава Чорновола

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Меморіальна дошка пам'яті В'ячеслава Чорновола

За майже 18 років після загибелі В'ячеслава Чорновола, свою версію його вбивства вкотре оприлюднив очільник слідства у його справі Микола Голомша.

Колишній заступник генпрокурора разом із близькими засновника Народного руху сьогодні відкрив дошку його пам'яті в будинку, де працював Чорновіл.

Його життя обірвалось за півроку до президентських виборів, у яких лідер руху був одним із претендентів на перемогу.

Джерело: ТСН