У Києві відкрили дошку пам'яті В'ячеслава Чорновола
- Вчора, 23:23
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Меморіальна дошка пам'яті В'ячеслава Чорновола
За майже 18 років після загибелі В'ячеслава Чорновола, свою версію його вбивства вкотре оприлюднив очільник слідства у його справі Микола Голомша.
Колишній заступник генпрокурора разом із близькими засновника Народного руху сьогодні відкрив дошку його пам'яті в будинку, де працював Чорновіл.
Його життя обірвалось за півроку до президентських виборів, у яких лідер руху був одним із претендентів на перемогу.
Джерело: ТСН