Як на столичному радіоринку «айфони» згоріли

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Сьогодні вранці сталася пожежа на ринку радіотехніки в районі «Караваєвих дач».

Постраждав лише один кіоск, що належить найбільшому реалізатора техніки Apple в цьому районі.

В результаті інциденту кіоск повністю вигорів. За попередньою версією пожежників торгова точка загорілася в результаті короткого замикання. Причиною пожежі послужив несправний обігрівач.

Однак і продавці, і власник кіоску - керівник фірми «Звіздар-1» Володимир Лященко - не виключає навмисний підпал, який могли влаштувати конкуренти. Згорілий кіоск був найбільшим і найпопулярнішим на ринку. У ньому продавали Афон, Айпад і ноутбуки фірми Apple.