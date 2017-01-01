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    Як на столичному радіоринку «айфони» згоріли

    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка

    Сьогодні вранці сталася пожежа на ринку радіотехніки в районі «Караваєвих дач».

    Постраждав лише один кіоск, що належить найбільшому реалізатора техніки Apple в цьому районі.

    В результаті інциденту кіоск повністю вигорів. За попередньою версією пожежників торгова точка загорілася в результаті короткого замикання. Причиною пожежі послужив несправний обігрівач.

    Однак і продавці, і власник кіоску - керівник фірми «Звіздар-1» Володимир Лященко - не виключає навмисний підпал, який могли влаштувати конкуренти. Згорілий кіоск був найбільшим і найпопулярнішим на ринку. У ньому продавали Афон, Айпад і ноутбуки фірми Apple.

    Джерело: Ведомости
    пожежа Київ ринок
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