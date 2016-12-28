Як в столиці працює нічний громадський транспорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві з 30 грудня почали курсувати нічні автобуси та тролейбуси.

Вони мають розвозити пасажирів із центру до спальних кварталів столиці. Громадське поїхало у «рейд» з першими тролейбусами, щоб подивитися, як кияни сприйняли таке «нововведення» від Київської міської адміністрації.

Інтервал руху нічних тролейбусів та автобусів – година. Деякі пасажири скаржаться, що транспорт доводиться чекати надто довго, тому вони вимушені викликати таксі, аби дістатися додому. Однак, наші журналісти дочекалися першого нічного тролейбусу № 91H, який курсує від Центрального залізничного вокзалу до вулиці Милославської на Троєщині.

З журналістами їхало четверо пасажирів. «Добре, що в Києві нарешті запустили нічний транспорт», — каже наш нічний попутник.





Джерело: Громадське