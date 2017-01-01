Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки

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За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю і зачепив машину Audi

У Києві на вулиці Гетьмана сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула на місці, 9 постраждалих було госпіталізовано, серед них – дві дитини та дві вагітних жінки, передає dtp.kiev.ua.

«Страшна смертельна ДТП у Києві на Гетьмана: загинула мати, батько та двоє доньок 3 і 7 років в реанімації. Постраждали дві вагітні жінки. Всього було дев'ять госпіталізованих», – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що в реанімації померла одна із дівчаток, постраждалих у моторошному ДТП.

За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю і зачепив машину Audi.

«Водія Fiat витягував спецзагін рятувальників САРЗ. На місці працює машина «Медицина катастроф» та оперативно-слідча група. Великий затор з обох сторін», – пише видання.



