  1. Головна
  2. Київ
  3. Відео
    Відео

    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки

    • Сьогодні, 07:00
    • Розсилка

    За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю і зачепив машину Audi

    У Києві на вулиці Гетьмана сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула на місці, 9 постраждалих було госпіталізовано, серед них – дві дитини та дві вагітних жінки, передає dtp.kiev.ua.

    «Страшна смертельна ДТП у Києві на Гетьмана: загинула мати, батько та двоє доньок 3 і 7 років в реанімації. Постраждали дві вагітні жінки. Всього було дев'ять госпіталізованих», – йдеться в повідомленні.

    Пізніше стало відомо, що в реанімації померла одна із дівчаток, постраждалих у моторошному ДТП.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки
    Жахливий підсумок аварії в столиці: двоє загиблих та 9 госпіталізованих, серед них діти та вагітні жінки

    За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю і зачепив машину Audi.

    «Водія Fiat витягував спецзагін рятувальників САРЗ. На місці працює машина «Медицина катастроф» та оперативно-слідча група. Великий затор з обох сторін», – пише видання.


    Джерело: 112 Україна
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ