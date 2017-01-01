Зворушливу фотовиставку відкрили у Києві

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У Києві відкрилася фотовиставка «Батько», у якій показали, якими можуть бути стосунки між батьками та синами.

Експозиція складається з 20 зображень, кожне з яких має свою непідробну історію. Зі слів автора Наталії Терещенко, частина фото – відкриті, сімейні, присвячені стосункам батька і сина.

Виставка триватиме до 2 квітня у кінотеатрі «Київська Русь».

Нагадаємо, 31 березня, 1, 9 та 30 квітня Національна опера України покаже нову постанову однієї з найпопулярніших, найкрасивіших і найдраматичніших опер видатного італійського композитора Джакомо Пуччіні «Флорія Тоска».







Джерело: 24 канал