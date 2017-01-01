«Торнадівець» про події у Лук'янівському СІЗО: Була спроба самогубства, а тюремники злякалися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники СІЗО злякалися, закрилися в збройовому відділенні і відмовлялися надати йому медичну допомогу, зазначила глава комітету звільнення політв'язнів

У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями і бійцями розформованої роти «Торнадо», один з учасників інциденту зробив спробу самогубства, а працівники СІЗО злякалися.

Про це розповів «торнадівець» з позивним Батя, повідомляє Цензор.НЕТ.

«За нашою інформацією ніякого захоплення не було, ніхто не захоплював заручників, поліцейських, але була спроба доведення до самогубства одного з політв'язнів. У знак протесту була здійснена спроба самогубства. Зараз хлопець знаходиться в лікарні швидкої допомоги. Що сталося, ми точно не знаємо. Інформація про те, що захопили зброярку - неправда», - повідомив «торнадівець» з позивним Батя.

«Ми встигли поспілкуватися з заступником начальника СІЗО Савченко, який повідомив, що один з « торнадівців» завдав собі тілесні ушкодження, позивний Ахілес. Він визнає, що це було зроблено в знак протесту, але не каже, що спонукало його це зробити. За нашою інформацією, його довели до такого стану, потім представники СІЗО чогось злякалися, закрилися в збройовому відділенні і відмовлялися надати йому медичну допомогу. Потім викликали швидку і відвезли в лікарню», - розповіла глава комітету звільнення політв'язнів Тетяна Близнюк.