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    «Торнадівець» про події у Лук'янівському СІЗО: Була спроба самогубства, а тюремники злякалися

    • Сьогодні, 02:14
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    Працівники СІЗО злякалися, закрилися в збройовому відділенні і відмовлялися надати йому медичну допомогу, зазначила глава комітету звільнення політв'язнів

    У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями і бійцями розформованої роти «Торнадо», один з учасників інциденту зробив спробу самогубства, а працівники СІЗО злякалися.

    Про це розповів «торнадівець» з позивним Батя, повідомляє Цензор.НЕТ.

    «За нашою інформацією ніякого захоплення не було, ніхто не захоплював заручників, поліцейських, але була спроба доведення до самогубства одного з політв'язнів. У знак протесту була здійснена спроба самогубства. Зараз хлопець знаходиться в лікарні швидкої допомоги. Що сталося, ми точно не знаємо. Інформація про те, що захопили зброярку - неправда», - повідомив  «торнадівець» з позивним Батя.

    «Ми встигли поспілкуватися з заступником начальника СІЗО Савченко, який повідомив, що один з « торнадівців» завдав собі тілесні ушкодження, позивний Ахілес. Він визнає, що це було зроблено в знак протесту, але не каже, що спонукало його це зробити. За нашою інформацією, його довели до такого стану, потім представники СІЗО чогось злякалися, закрилися в збройовому відділенні і відмовлялися надати йому медичну допомогу. Потім викликали швидку і відвезли в лікарню», - розповіла глава комітету звільнення політв'язнів Тетяна Близнюк.

    У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.
    Згодом стало відомо, що інцидент у Лук'янівському СІЗО стався через спробу «торнадівця» відрізати собі вухо.
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