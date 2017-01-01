Агрохолдинг «Мрія» повинен сплатити кредиторам майже 15 млрд грн – рішення суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агрохолдинг «Мрія»

Загальний борг холдингу зріс ще на 572 млн дол.

Великий агрохолдинг «Мрія» має виплатити лондонському банку BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, який об'єднує кредиторів української компанії, 14 млрд грн. Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Тернопільської області 4 січня.

«Стягнути... 572 млн 798 тис. 919,35 дол. США, що еквівалентно 14 млрд 768 млн 583 тис. 942,19 грн», – зазначено у рішенні суду.

Таким чином, позовні вимоги BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited у справі №921/666/16-г/6 підлягають задоволенню, йдеться у документі.

Нагадаємо, в серпні 2014 р. «Мрія» не змогла розрахуватися з кредиторами за поточними зобов'язаннями і оголосила дефолт. Сукупна заборгованість агрохолдингу на момент оголошення дефолту становила 1,3 млрд дол. З лютого 2015 р. контроль над активами «Мрії» перейшов до її кредиторів – переважно європейських і американських інвесторів, які прийняли рішення зберегти агрохолдинг. На початку лютого 2015-го було призначено новий менеджмент «Мрії», а у вересні 2016 р. комітети кредиторів і бондхолдерів агрохолдингу узгодили умови реструктуризації боргового портфеля компанії, який на сьогодні становить 1,1 млрд дол.