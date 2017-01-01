Apple планує знімати серіали

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В найближчий час планується випуск серіалів Planet of the Apps і Vital Signs

Компанія Apple, що розробляє комп’ютери, гаджети і програмне забезпечення, планує до кінця року відзняти телесеріал, який зрівняється за видовищністю з творіннями Netflix та HBO. Про це повідомляє Appleinsider.

Зазначається, що Apple вже неодноразово підтверджувала серйозність своїх амбіцій у якості творця контенту відеокліпами, концертними відео, караоке-шоу і документального кіно.

В найближчий час планується випуск серіалів Planet of the Apps і Vital Signs, але на цьому компанія не зупиняється.

Не дивлячись на те, що ані сценарій, ані творчій колектив нового проекту ще не затверджені, від роботи Apple очікують успіх не менший, ніж у серіалів «Дуже дивні справи» Netflix та «Світ Дикого Заходу» HBO.

Також очікується, що контет розповсюджуватимуть через сервіс Apple Music, а його якість дозволить перегляд з телеекранів завдяки додатку TV в операційній системі гаджетів Apple iOS.