Асад опинився у лікарні з інсультом – ЗМІ

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Провідні азійські ЗМІ стверджують, що очільник Сирії перебуває в критичному стані, але не в комі

Президента Сирії Башара Асада шпиталізували з інсультом.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«Відомий телеведучий каналу Al Jazeera Фейсал аль-Касем заявив у своєму Twitter, що Асад прикутий до ліжка, але не в комі», – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердила ліванська газета al-Mustaqbal, яка навіть назвала хворобу Асада. Відповідно до джерел видання, президента Сирії шпиталізували з ішемічним інсультом (інфаркт мозку).

Газета Saudi Asharq al-Awsat також поінформувала своїх читачів про шпиталізацію Башара Асада.

У свою чергу представники президента Асада спростували цю інформацію, заявивши, що у нього немає проблем зі здоров'ям.