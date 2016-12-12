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    Асад опинився у лікарні з інсультом – ЗМІ

    • Сьогодні, 15:43
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    Провідні азійські ЗМІ стверджують, що очільник Сирії перебуває в критичному стані, але не в комі

    Президента Сирії Башара Асада шпиталізували з інсультом.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

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    «Відомий телеведучий каналу Al Jazeera Фейсал аль-Касем заявив у своєму Twitter, що Асад прикутий до ліжка, але не в комі», – йдеться у повідомленні.

    Цю інформацію підтвердила ліванська газета al-Mustaqbal, яка навіть назвала хворобу Асада. Відповідно до джерел видання, президента Сирії шпиталізували з ішемічним інсультом (інфаркт мозку).

    Газета Saudi Asharq al-Awsat також поінформувала своїх читачів про шпиталізацію Башара Асада.

    У свою чергу представники президента Асада спростували цю інформацію, заявивши, що у нього немає проблем зі здоров'ям.

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