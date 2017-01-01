Справа Бочковського. Слідчі перевіряють підозрілу закупівлю рятувальниками трьох пожежних машин

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Затримання Сергія Бочковського на засіданні уряду 25 березня 2015 року

Гучне затримання два роки тому колишніх високопосадовців ДСНС на засіданні уряду досі не доведено до суду

Слідчі Національної поліції у Києві одержали тимчасовий доступ до Управління державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області з метою перевірки платіжок на закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин на тендері 2014 року.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 20 січня.

Правоохоронці зацікавилися тендером, в якому ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» 27 жовтня 2014 року уклало угоду з ТОВ «Пожмашкомплект» на придбання трьох спеціальних аварійно-рятувальних машин на суму 4,8 млн грн. Єдиним конкурентом було ТОВ «Біоенергетика»

При цьому слідство вказує, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів члени тендерного комітету допустили грубі порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель». Зокрема, до участі в тендері було допущено учасника – ТОВ «Біоенергетика», яке, згідно зі статутом та довідкою ЄДРПОУ, має право лише на здійснення діяльності у сфері виробництва електроенергії, передачі електроенергії, постачання парів та гарячої води, але не на здійснення діяльності у сфері торгів автомобілів; учасники ТОВ «Біоенергетика» та ТОВ «Пожмашкомплект» не подали в конкурсній пропозиції відомості щодо терміну та місця гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів, що також не відповідає вимогам тендерної документації.

Понад те, Нацполіція переконана, що до обрання переможцем тендера ТОВ «Пожмашкомплект» особисто спонукав колишній голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

«У 2014 році, перебуваючи на посаді голови ДСНС України, Бочковський з використанням свого службового становища, під загрозою звільнення у разі невиконання, висловив начальнику Державного підприємства «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» вимогу, про визначення переможцем під час проведення державних закупівель автомобілів спеціального призначення за кошти державного бюджету України ТОВ «Пожмашкомплект», – сказано у матеріалах досудового розслідування.

У рамках цього провадження оригінали вилучених платіжок із закупівлі пожежних машин Нацполіція передасть для проведення судової почеркознавчої експертизи експертами Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Нацполіція звинуватила високопосадовців в організації корупційної схеми тендерної закупівлі паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

Пізніше Бочковському і Стоєцькому було оголошено підозру у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання) і ч. 1 ст. 209 КК України (відмивання доходів).

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