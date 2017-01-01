Біля Слов’янська затримали двох бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото : Уніан За добу на блокпостах Слов’янського району затримано четверо розшукуваних,

За добу на блокпостах Слов’янського району затримано четверо розшукувани

У Слов’янському районі Донецької області на блокпостах за добу затримали чотирьох розшукуваних поліцією осіб, серед них двоє учасників бандформувань.

Про це в середу повідомили в Слов’янському відділі поліції Донецької області.

«За добу на блокпостах Слов’янського району затримано четверо розшукуваних, серед них – двоє учасників НВФ. Мешканці Донецької, Луганської та Київської областей 1982-1988 років народження були доставлені у відділ поліції для подальшої перевірки», – сказано в повідомленні.

Відзначено, що вдень при перетині блокпоста були затримані 34-річний киянин та 27-річний житель Слов’янська, який утік після скоєння ДТП.

А 34-річний житель р. Рубіжне Луганської області пред’явив техпаспорт на автомобіль, який викликав підозри у правоохоронців. При уважному огляді, у документах на транспортний засіб були помічені сліди підробки, а сам чоловік виявився розшукуваним учасником незаконних збройних формувань.

Через кілька годин на іншому блокпосту поліцейські виявили ще одного зловмисника – згідно баз даних, 33-річний житель Костянтинівського району також був причетний до незаконних бандформуванням.

Всі затримані доставлені у Слов’янський відділ поліції.