Держаудитслужба викрила в мерії Чорноморська бюджетні махінації

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Матеріали ревізії передано для розслідування до правоохоронних органів

Співробітники Південного офісу Держаудитслужби викрили під час ревізії міського бюджету, фінансово-господарської діяльності виконкому Чорноморської міськради низку фінансових порушень і посадових зловживань, що призвели до прямих втрат бюджетних коштів у розмірі 445 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Південного офісу Держаудитслужби.

«Зокрема, встановлено, що протягом 2013–2016 років незаконно, без рішення міської ради, що є прямим порушенням законодавства, Чорноморському міському голові та його заступникам призначались та сплачувались премії до святкових, професійних та ювілейних дат. Сума втрат, завданих бюджету, становить разом з нарахуваннями 227 тисяч гривень», – зазначили ревізори.

Крім того, за їх висновками, міський бюджет зазнав матеріальної шкоди обсягом 82 тисячі гривень внаслідок того, що комендант адміністративно-господарчої групи міськвиконкому обіймав дві посади одночасно.

Аудитори зафіксували й низку інших фінансових порушень. Зокрема, товариству з обмеженою відповідальністю ТРК «Іллічівське телебачення-3», у статутному фонді якого міській раді належить лише 50% (інші 50% належать недержавним підприємствам та фізичним особам), міськрада постійно надавала безповоротну фінансову підтримку. Через це нераціонально й неефективно витрачено мерією 3 мільйони 500 тисяч гривень бюджетних коштів.

Понад 800 тисяч гривень Чорноморська міськрада витратила на фінансову підтримку збиткового комунального підприємства «Муніципальна охорона».

За порушення законодавства з фінансових питань на двох посадовців мерії складено протоколи про адміністративні правопорушення, а виконкому міської ради зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках.

Матеріали ревізії передано для розслідування до правоохоронних органів.