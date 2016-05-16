Фахівці розповіли, як забрати гроші за заощаджену субсидію

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З початку року призначено субсидії 1 млн 394,8 тис. домогосподарств.

Проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергозберігаючим сім’ям

Для того, щоб отримати монетизовану частину зекономленої субсидії, українцям у період із 1 липня по 1 вересня 2017 року необхідно подати відповідну заяву до управління соціального захисту населення.

Саме на підставі цього документа і буде здійснюватися виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Цей проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергозберігаючим сім’ям – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Інформацію про наявність економії кожен одержувач субсидії може відстежувати в своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу або електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через яке проводяться виплати соціальних допомог і пенсій, здійснюється субсідіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок у банку повинен бути вже відкритим.

Нагадаємо, за субсидіями у січні-березні поточного року звернулося майже 2 мільйона домогосподарств.

Раніше в уряді розповіли, коли субсидії будуть давати грошима.

Про те, як отримати допомогу від держави на сплату комунальних послуг, ви можете дізнатися зі статті «Главкома»: «Як отримати житлову субсидію у 2017 році».