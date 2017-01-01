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Фото: Уніан Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній національній валюті на рівні В-.

Середня інфляція, за прогнозами, знизиться цьогоріч до 11,2%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%. Про це сказано в повідомленні агентства.

«Зростання ВВП України у 2016 році становило 2,3%, що перевершило очікування, але блокада негативно позначиться на гірничодобувній, металургійній і електроенергетичній галузях. Ми прогнозуємо, що зростання у 2017 році сповільниться до 2%», - сказано в повідомленні.

Агентство прогнозує, що у 2018 році зростання ВВП може досягти 3% у зв'язку з поліпшенням споживчого попиту та завдяки інвестиціям.

Середня інфляція, за прогнозами, у 2017 році знизиться до 11,2% порівняно з 14,9% в 2016 році (при цьому, за даними Держстату, у 2016 році споживчі ціни підвищилися на 12,4%).

Також, Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній національній валюті на рівні В-.

Відповідно зі шкалою Fitch, рейтинги групи "В" означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

«У рейтингах України спостерігається слабка ліквідність, високе боргове навантаження й структурні недоліки, пов'язані зі слабким банківським сектором, інституціональними обмеженнями, геополітичними й політичними ризиками», - сказано в повідомленні.

Агентство зазначає, що міжнародні резерви Національного банку збільшилися до 16,7 млрд доларів після перерахування траншів від Міжнародного валютного фонду (1 млрд доларів) і Єврокомісії (макрофінансова допомога від ЄС на 600 млн євро).

Джерело: Українські новини