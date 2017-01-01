Гройсман закликав політиків-«істеричок» не панікувати

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Очільник уряду просить не сіяти паніки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що деякі політики в Україні сіють паніку в країні своїми заявами, назвавши їх «істеричками». Про це прем'єр сказав сьогодні під час засідання уряду.

«Потрібно важко працювати. Не піддаватися паніці, яку іноді сіють, в тому числі політики, які... не мають не те, що відповідальності... істерички. Іноді слухаєш телебачення або ще десь-«караул», таке відчуття ніби сам цей політик, він або вона, не має значення, - почне кричати і вводити себе в транс, навіть від своїх заяв. Це катастрофа, недоліки української політики, а, може, це є у всьому світі, в стійких країнах, де є стійка економіка», - підкреслив прем'єр.

Як повідомлялось, Гройсман звинуватив чиновників МОЗ у короткому житті українців.