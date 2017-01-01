Ходорковський закликав підтримати кандидатуру Навального на посаду президента Росії

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Антипутінська опозиція розділена на багато груп, партій та окремих осіб, багато з яких боролися одне з одним

Колишній російський нафтовий магнат і в’язень Кремля Михайло Ходорковський закликав своїх прихильників підтримати на президентських виборах наступного року кандидатуру опозиціонера і борця з корупцією Олексія Навального.

Заява Ходорковського, зроблена 15 квітня на конференції громадського руху «Відкрита Росія», стала черговим політичним маневром перед виборчою кампанією 2018 року, в якій Володимир Путін, як очікується, прагнутиме здобути черговий президентський термін.

Антипутінська опозиція розділена на багато груп, партій та окремих осіб, багато з яких впродовж багатьох років боролися одне з одним, руйнуючи зусилля зі створення єдиного фронту.

Після помилування Путіним у 2013 році, Ходорковський використовував свій рух «Відкрита Росія», намагаючись створити більш життєздатний опозиційний рух. Сьогодні Ходорковський заявив, що залишає посаду голови «Відкритої Росії».

Харизма Навального, популярність якого зростає, дали певну надію на те, що опозиційні групи об’єднаються довкола нього, незважаючи на деяку невизначеність стосовно попередніх переконань, що його прихильники називають сфабрикованими звинуваченнями.

«Заміна Путіна на іншого Путіна нас не може влаштувати. Саме тому я пропоную підтримати Навального на президентських виборах», – написав Ходорковський у Twitter.