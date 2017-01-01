Інцидент на ядерному об’єкті в США: Запроваджено надзвичайний стан

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Виробничий комплекс у Хенфорді використовується для виготовлення плутонію

Міністерство енергетики США у вівторок ввело надзвичайний стан на об’єкті з виробництва радіоактивних матеріалів у Хенфорді (штат Вашингтон, західне узбережжя США) через загрозу витоку в атмосферу небезпечних речовин.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Хенфордського комплексу.

«Тривога була оголошена на об’єкті в Хенфорді сьогодні вранці, близько 8:30 ранку (за місцевим часом)», – зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що попередження спочатку мало нижчій рівень небезпеки, оскільки не мало безпосереднього шкідливого впливу на персонал за межами об’єкта. Пізніше рівень небезпеки був підвищений до надзвичайної ситуації. На об’єкті оголошено надзвичайний стан.

Небезпека виникла в одному із залізничних тунелів на території підприємства, де зосереджені вагони з радіоактивною речовиною. За попередньою інформацією, в тунелі стався обвал. Про постраждалих інформації не повідомляється.

Водночас, частина персоналу евакуйована з об’єкту, інша частина продовжує перебувати на місцях в рамках протоколу реагування на екстрені ситуації.

Виробничий комплекс у Хенфорді використовується для виготовлення плутонію, в тому числі для забезпечення ядерного потенціалу США.

Раніше повідомлялось, що в американському штаті Вашингтоні в Хенфордському комплексі зі зберігання радіоактивних матеріалів оголошена тривога у зв'язку з обваленням тунелю.