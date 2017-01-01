Інтерпол відмовив Росії у розшуку Авакова, Муженка та Коломойського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота Інтерполу не стала ангажованою щодо України після обрання віце-президентом організації росіянина – начальник Укрбюро

Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка за запитом Росії. Про це під час конференції повідомив начальник Укрбюро Василь Неволя, повідомляють «Українські новини».

Зокрема, він зазначив, що раніше Росії було відмовлено у розшуку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Також Росія просила оголосити в розшук начальника Генштабу і командирів військових частин, які беруть участь в АТО.

«Відповідь була такою ж... Це суперечить статуту і правилам діяльності Інтерполу», – зазначив Неволя.

На його думку, ці рішення свідчать про те, що робота Інтерполу не стала ангажованою щодо України після обрання віце-президентом організації росіянина Олександра Прокопчука.

Зазначимо, Головне слідче управління СК Росії у вересні 2016 року порушило кримінальні справи щодо міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка, командира Сухопутних військ Збройних сил України Анатолія Пушнякова, командувача Національної гвардії України Миколи Балана. Їх звинувачують у порушенні Мінських угод і геноциді.