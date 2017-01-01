Іран і Україна домовилися про запуск поїзда - Омелян

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Фото: ТСН (архів) Вантажні потяги на Київщині.

Тестовий вантаж - зерно

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Іран і Україна домовилися про запуск тестового поїзда. Про це «Главкому» повідомили в прес-службі міністерства.

«Це дуже перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна повинна розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, щоб стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії і Сходу», - заявив Омелян.

Згідно з інформацією міністерства, потяг запустять з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових з України в Іран.

Маршрут пройде по території Грузії і Азербайджану.

Тестовий потяг сполученням Україна-Іран може пройти вже влітку 2017 року.

Також, Омелян закликав Іран розглянути можливість транспортування іранської нафти в Україну, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території України.

Як повідомляв «Главком» , раніше експерт назвав імена міністрів, які можуть покинути уряд.