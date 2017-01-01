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    Іран і Україна домовилися про запуск поїзда - Омелян

    • Сьогодні, 10:41
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    Вантажні потяги на Київщині.
    Фото: ТСН (архів)
    Вантажні потяги на Київщині.

    Тестовий вантаж - зерно

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Іран і Україна домовилися про запуск тестового поїзда. Про це «Главкому» повідомили в прес-службі міністерства.

    «Це дуже перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна повинна розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, щоб стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії і Сходу», - заявив Омелян.

    Згідно з інформацією міністерства, потяг запустять з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових з України в Іран.

    Маршрут пройде по території Грузії і Азербайджану.

    Тестовий потяг сполученням Україна-Іран може пройти вже влітку 2017 року.

    Також, Омелян закликав Іран розглянути можливість транспортування іранської нафти в Україну, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території України.

    Як повідомляв «Главком» , раніше експерт назвав імена міністрів, які можуть покинути уряд.

    Володимир Омелян Іран зерно потяг Україна
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