Іран і Україна домовилися про запуск поїзда - Омелян
- Сьогодні, 10:41
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Тестовий вантаж - зерно
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Іран і Україна домовилися про запуск тестового поїзда. Про це «Главкому» повідомили в прес-службі міністерства.
«Це дуже перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна повинна розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, щоб стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії і Сходу», - заявив Омелян.
Згідно з інформацією міністерства, потяг запустять з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових з України в Іран.
Маршрут пройде по території Грузії і Азербайджану.
Тестовий потяг сполученням Україна-Іран може пройти вже влітку 2017 року.
Також, Омелян закликав Іран розглянути можливість транспортування іранської нафти в Україну, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території України.
Як повідомляв «Главком» , раніше експерт назвав імена міністрів, які можуть покинути уряд.