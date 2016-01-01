Італія виділить Україні €1 млн на постраждалих від війни на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший транш 700 тисяч євро буде спрямовано на розподіл продовольчих пайків та грошової допомоги

Італія схвалила виділення 1 мільйону євро, які буде спрямовано на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, передає прес-служба відомства.

Ця сума буде розділена на два транші.

Перший транш 700 тисяч євро буде спрямовано на розподіл продовольчих пайків та грошової допомоги найбільш вразливим верствам цивільного населення для мінімізації впливу війни на Донбасі на людей.

Ще 300 тисяч євро будуть виплачені для фінансування проекту з розмінування ЮНІСЕФ.