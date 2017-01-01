Кличко оголосив ім'я «Олімпійської надії України»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко вручив нагороду у номінації «Олімпійська надія України» біатлоністці Христині Дмитренко

Мер Києва, віце-президент Національного олімпійського комітету Віталій Кличко взяв участь у церемонії «Герої спортивного року-2016» та разом з Олімпійською чемпіонкою Іриною Мерлені оголосив переможницю у номінації «Олімпійська надія України», якою стала біатлоністка Христина Дмитренко.

«Сьогодні ми підбиваємо підсумки спортивного року і відзначаємо досягнення тих спортсменів, які, не зважаючи на складні умови, показали прекрасні результати, продемонстрували силу духу, волю до перемоги. Завдяки їхній наполегливій праці не раз лунав переможний український гімн та піднімався український прапор. Вони представляли не тільки себе, а в першу чергу - нашу країну» - підкреслив мер столиці.

Він наголосив, що дуже важливо вшановувати не тільки роботу спортсменів, а й тренерів, менеджерів, завдяки роботі яких були досягнуті великі перемоги для України.

«Бажаю вам незламної сили духу, наполегливості та здійснення мрій. Якщо ти наполегливо працюєш і хочеш понад усе досягти поставленої мети - мрія обов'язково здійсниться», - сказав Кличко.

У коментарі журналістам Віталій Кличко зазначив, що з 11 нагород, які завоювала збірна команда України на Олімпіаді в Ріо, - 7 нагород здобули спортсмени-кияни.

«Тому ми як столична влада відзначили переможців-олімпійців. Кожному спортсменові, який завоював з 1 по 6 місце, і їх тренерам місто виділило грошову винагороду. Крім того, ми ухвалили рішення про поліпшення житлових умов спортсменам і тренерам. А також виділимо і земельні ділянки», - розповів Кличко.

Мер Києва додав, що на ХV літніх Паралімпійських іграх в Ріо спортсмени-кияни завоювали 5 нагород, з яких 3 - золота.

«Кожному з призерів виділено грошову винагороду і ми також розглядаємо можливість поліпшення житлових умов нашим паралімпійцям, які продемонстрували такі високі досягнення», - сказав міський голова.

Також Віталій Кличко разом з Олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби Іриною Мерлені вручив нагороду у номінації «Олімпійська надія України» біатлоністці Христині Дмитренко.

«Герої спортивного року» – одна з найголовніших спортивних подій, свято, яке щороку збирає Олімпійських чемпіонів і призерів всіх часів. Церемонія, яку проводять з 2007-го року, включає в себе 10 номінацій, серед яких, зокрема, найкращі спортсмен та спортсменка року, найкращий тренер року, найкраща команда року, Олімпійська надія України та інші.