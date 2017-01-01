Лещенко про сьогоднішні події у Раді: «Пролетіли бариги»

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Фото DW Сергій Лещенко

Нардеп від БПП пояснив, що насправді сьогодні відбулось в Раді під час голосування закону «Про спадщину»

«Геніальний план» Банкової та глави Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо повернення податкової міліції провалився. Так нардеп БПП Сергій Лещенко у себе на сторінці у Facebook прокоментував сьогоднішнє голосування за поправки до закону «Про спадщину» та блокування трибуни групою нардепів під час нього.

«Для тих, хто не зрозумів. Наприкінці минулого року о 5 ранку приймали закон про бюджет-2017. І випадково було внесено поправку, якою ліквідували Податкову міліцію. Два місяці Банкова з Насіровим думали, як реанімувати цю «дойну коров» - і народився геніальний план. В закон «Про спадщину» комітет Южаніної включив поправки про відновлення Податкової міліції. І намагалися всіх намахати», - написав він.

«Завдяки публічному тиску, блокуванню трибуни, позиції Мінфіну плани не справдилися. Пролетіли бариги», - резюмував Лещенко.

Як повідомлялось, неголосування за поправку також прокоментував соратник Лещенка Найем. «Податкову міліцію залишили в минулому. Цього разу #перемога detected. Спасибі всім, хто почув, підтримав і наполіг», – прокоментував у себе на сторінці у Facebookнардеп від БПП Мустафа Найєм.