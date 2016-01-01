  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Матіос розповів про вісьмох загиблих у зоні АТО

    • Вчора, 18:43
    • Розсилка

    Згодом Матіос пояснив інформацію про 8 втрат на Донбасі

    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що останні втрати ЗСУ на Донбасі становлять 8 військових.

    Про це він написав у Фейсбуці.

    «На фронті нині втрати - 8 військових», - зазначив Матіос.

    Згодом Матіос пояснив інформацію про 8 втрат на Донбасі.

    «Підтверджую: за вчорашній день 3 бойових поранених, 5- небойових втрат (1 — самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна і її наслідки страшні», — повідомив Матіос.

    Він також повідомив, що військова прокуратура Південного регіону затримала в Одесі на «гарячому» заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління МО України за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм).

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ