Матіос розповів про вісьмох загиблих у зоні АТО

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Згодом Матіос пояснив інформацію про 8 втрат на Донбасі

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що останні втрати ЗСУ на Донбасі становлять 8 військових.

Про це він написав у Фейсбуці.

«На фронті нині втрати - 8 військових», - зазначив Матіос.

Згодом Матіос пояснив інформацію про 8 втрат на Донбасі.

«Підтверджую: за вчорашній день 3 бойових поранених, 5- небойових втрат (1 — самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна і її наслідки страшні», — повідомив Матіос.

Він також повідомив, що військова прокуратура Південного регіону затримала в Одесі на «гарячому» заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління МО України за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм).