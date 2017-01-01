Меріл Стріп розкритикувала Трампа на врученні премії «Золотий глобус»

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Стріп виділила інцидент, коли Трамп спародіював репортера New York Times з інвалідністю Сержа Ковалескі

Актриса Меріл Стріп, яка отримала нагороду за заслуги в кіно, під час церемонії вручення премії «Золотий глобус» у своїй промові виступила з різкою критикою на адресу обраного президента США Дональда Трампа, передає Reuters.

Стріп виділила інцидент, коли Трамп спародіював репортера New York Times з інвалідністю Сержа Ковалескі. Актриса зазначила, що в цьому році бачила «багато сильних виступів», але це вразило її і «залишилося глибоко в серці».

«Не тому що воно було добре. Нічого хорошого в цьому не було. Але воно було ефективно і зробило свою роботу. Воно змусило аудиторію, на яку розраховувало, сміятися і показувати зуби. Це був момент, коли людина, яка боролася за те, щоб сидіти на самому шанованому місці в нашій країні, пародіював репортера з інвалідністю, якого він перевершує в привілеях, влади і здатності дати відсіч», - сказала актриса.

Меріл Стріп також зазначила, що цей момент «розбив їй серце», так як «це було не кіно, а реальне життя».