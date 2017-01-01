На Донбасі затримали терориста «ДНР», який жорстоко знущався з полонених українців

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Слідство встановило 11 військовослужбовців, які постраждали від дій бойовика

Правоохоронці затримали в Донецькій області терориста ОРДО, якого підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими українськими військовослужбовцями, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Громадянина України П. затримали 10 лютого в місті Сватове. Його підозрюють у тому, що в період із серпня по грудень 2014 року він у складі терористичної організації «ДНР» незаконно утримував у приміщенні СБУ в Донецьку полонених військових ЗСУ. При цьому, всупереч Женевській конвенції, «застосовував до них фізичне насильство, завдавав побоїв, мордував, погрожував убивством, вчиняв інші дії, які створювали загрозу їхньому здоров’ю і життю», – інформує прес-служба ГПУ.

Слідство встановило 11 військовослужбовців, які постраждали від дій бойовика.

11 лютого затриманому повідомили про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни проти України) та ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу. Також терориста взято під варту строком на два місяці.

Раніше стало відомо, що російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймає посаду так званого заступника командира батальйону з роботи із особовим складом самопроголошеної «ДНР». Призначення Прилєпіна прокоментував колишній російський журналіст Матвій Ганапольський.