На Київщині затримали директора держпідприємства на хабарі

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Директор вимагав хабар від представника приватного товариства за надання в оренду земельної ділянки

У Київській області на хабарі у 5 тис. доларів затримали директора держпідприємства «Перспектива Київщини».

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Співробітники даної прокуратури і оперативники управління захисту економіки Нацполіції затримали керівника держпідприємства під час одержання другої частини обумовленої суми – 4 тис. доларів.

Відзначається, що даний директор раніше вже отримав від представника приватного товариства 1 тис. доларів за допомогу у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки протягом 49 років площею 12 соток. Зазначена земля знаходилася на території Глібівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

Чиновника затримали, гроші вилучили. Зараз готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Мова йде про порушенні статті «Отримання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 8-12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.