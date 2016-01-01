На Львівщині вантажівка збила на смерть велосипедиста

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Причини трагедії з’ясовує слідство

У Радехівському районі Львівщини вантажний автомобіль скоїв наїзд на 48-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці.

Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«19 грудня о 22:00 год. на автодорозі сполученням «Червоноград - Броди» в смт. Лопатин Радехівського району водій вантажного автомобіля «DAF», 1978 року народження, житель с. Клекотина Шаргородського району Вінницької області скоїв наїзд на велосипедиста, 1968 року народження, жителя с. Станіславчик Бродівського району, який від отриманих травм помер на місці події», - йдеться у повідомленні.

Причини події - з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.