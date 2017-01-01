НАБУ отримало повний доступ до реєстру декларацій

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Тепер детективи матимуть можливість опрацювувати декларації із приміщень бюро

Національне антикорупційне бюро України отримало повний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«10 травня Національне антикорупційне бюро України у повному обсязі отримало доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Відтак, детективи та аналітики НАБУ мають тепер можливість опрацьовувати усі дані з Реєстру через захищену криптографічними методами закриту мережу просто з приміщень бюро. Це значно спрощує та пришвидшує процедуру аналізу декларацій осіб, підслідних НАБУ, під час розслідувань кримінальних проваджень на предмет наявності в них ознак корупційних правопорушень.

У прес-службі нагадали, що доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє Національне агентство з питань запобігання корупції, передбачений чинним Меморандумом між відомствами.

Наразі детективи бюро здійснюють розслідування у понад 40 провадженнях, розпочатих, у тому числі, за результатами перевірки електронних декларацій.