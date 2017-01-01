Опитування: американці сумніваються у здібностях новообраного президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

У тому, що Трамп здатний ефективно справлятися з низкою обов'язків глави держави, впевнені менше половини американців

Менше половини респондентів у США впевнені, що новообраний президент країни Дональд Трамп зможе ефективно справлятися з низкою обов'язків глави держави. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного американським інститутом громадської думки Gallup, повідомляє DW.

Так, лише 46% учасників опитування вважають, що Трамп володіє якостями, необхідними для врегулювання міжнародних криз. Близько 44% респондентів переконані, що він не зможе запобігти великим скандалам у лавах своєї адміністрації. В «розумне використання (ним) військової сили» вірять лише 47% опитаних. Порівняно з попередниками Дональда Трампа на цій посаді – Бараком Обамою, Джорджем Бушем і Біллом Клінтоном – у республіканця найнижчі показники.

Лише трохи більше половини американців (55%) вважає, що він зможе успішно захищати інтереси США за кордоном. Найменші сумніви викликають здатності Трампа ефективно працювати з Конгресом США і вирішувати економічні завдання: 60% і 59% опитаних упевнені, що він упорається з цими проблемами.