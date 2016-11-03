Полозов заявив, що його викрали в окупованому Криму

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Полозов заявив слідчому, що допитувати його щодо обставин надання юридичної допомоги Умерову незаконно

Російський адвокат Микола Полозов кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення і має намір оскаржити в суді і в Федеральній палаті адвокатів дії ФСБ у Криму.

Про це він повідомив у відеозверненні, розміщеному на сторінці у Фейсбуці голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва.

«Сьогодні в центрі Сімферополя я був викрадений, я це так кваліфікую, невідомими особами. Один із них пізніше показав мені посвідчення ФСБ. Я був відвезений до управління ФСБ по Криму і м.Севастополя, де слідчий у справі Ільмі Умерова Ігор Скрипка намагався провести допит мене як свідка», - повідомив Полозов.

За його словами, до початку допиту він заявив, що дії слідчого є незаконними і його постанова, яку він виніс про примусову доставку його до ФСБ, не грунтується на законному судовому рішенні.

Крім того, Полозов заявив слідчому, що допитувати його щодо обставин надання юридичної допомоги Умерову незаконно, оскільки «адвокатська таємниця охороняється Конституцією» і «слідчий вийшов за межі дозволених йому повноважень».

Як повідомив Полозов, «під час допиту я не надав документи, не відповів на запитання, які поставив слідчий». Він розповів, що виготовив аркуш, на якому зазначив слово «Мовчить» і назвав статті у законодавстві, відповідно до яких його допит є незаконним.

Проте, Скрипка «налякав» Полозова, що відмова від надання свідчень «переслідується судовим кодексом за статтею 308».

«Це безумовно свавілля з боку органів ФСБ, цей неприхований тиск на адвокатів. Причому два дні тому в ПАРЄ я говорив про ці факти і от, будь ласка, я приїжджаю до Криму і вони мене хапають на вулиці і намагаються вчинити якісь дії. Я там був позбавлений можливості пересування, у мене не було можливості користуватися мобільним телефоном, не було можливості скористатися послугами адвоката», - розповів Полозов.

За його словами, «якщо вони на моєму прикладі спробують чинити тиск на адвокатське співтовариство, то, боюся, що всім адвокатам, які залишилися, у Криму буде дуже важко працювати, захищати тут права людини».

«Хочу сказати, що не йдеться про якийсь конкретний випадок з адвокатом Полозовим чи проблему Ільмі Умерова. Зараз нависла загроза загалом над конституційним поняттям «Адвокатська таємниця» у Росії і якщо адвокатське співтовариство не дасть належної оцінки подіям, що відбуваються, якщо ті органи, які уповноважені, зокрема, Уповноважений з прав людини Москалькова, з якою я, до речі, місяць тому тут у Сімферополі розмовляв саме з приводу цих обставин, то боюся нічого хорошого далі у нас в Росії не буде», - заявив Полозов.