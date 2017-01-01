Прокурор заявив, що Насіров має британський паспорт

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Прокурор САП заявив, що у Насірова є британський паспорт за номером 5084080

У Романа Насірова виявили друге громадянство - британське. Про це сьогодні в ході судового засідання заявив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Буквально перед судовим засіданням було отримано відомості, що у пана Насірова є ще одне громадянство – британське», - сказав прокурор, додавши, що громадянство було отримано в травні 2013 року.

«У нього є британський паспорт за номером 5084080. Це, безумовно, дуже важливо для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу», - додав прокурор.

Прокурор звернувся до суду з тим, щоб долучити ці відомості до клопотання сторони обвинувачення.

Засідання суду поновилося після того, як в будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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